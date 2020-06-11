Финалист премии «Учитель года — 2017» оценил идею зачислять выпускников в колледжи по аттестатам

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Финалист премии «Учитель года — 2017», первый заместитель директора по учебно-воспитательной работе в гимназии Святителя Василия Великого Иван Смирнов прокомментировал идею зачислять выпускников в средние профессиональные образовательные учреждения без экзаменов.
Финалист премии «Учитель года — 2017» оценил идею зачислять выпускников в колледжи по аттестатам
  • © Министерство образования и науки РФ

В беседе с URA.RU он заявил, что это решение не скажется на уровне подготовки студентов. 

«Это единственно возможное решение в нынешней ситуации. Аттестат — это результат работы школьника не только за последние полгода. Он отражает результаты работы в основной или средней школе и является важным и значимым показателем результатов обучения. Я не думаю, что произойдёт значительное падение», — отметил Смирнов.

Он добавил, что классные журналы уже закрыты, а оценки должны были быть выставлены до конца мая вне зависимости от текущего постановления.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о том, что выпускники школ, решившие продолжить обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, будут зачислены в них по результатам аттестата. 

Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы, доктор педагогических наук Евгений Ямбург прокомментировал НСН такое решение.

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