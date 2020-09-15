Эксперт прокомментировал ситуацию с переболевшими COVID-19

Короткая ссылка
Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с переболевшими COVID-19.
Эксперт прокомментировал ситуацию с переболевшими COVID-19
  • АГН «Москва»

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что ещё точно не изучено, сколько дней после инфицирования человек выделяет вирус.

«Когда заболевание заканчивается, то конец выделения вируса довольно неопределённый», — сказал эксперт.

Как отметил Альтштейн, в подавляющем большинстве случаев заболевший распространяет вирус в течение инкубационного периода — 14 дней.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 5529 случаев заболевания коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить