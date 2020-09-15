Эксперт прокомментировал ситуацию с переболевшими COVID-19

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с переболевшими COVID-19.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что ещё точно не изучено, сколько дней после инфицирования человек выделяет вирус.

«Когда заболевание заканчивается, то конец выделения вируса довольно неопределённый», — сказал эксперт.

Как отметил Альтштейн, в подавляющем большинстве случаев заболевший распространяет вирус в течение инкубационного периода — 14 дней.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 5529 случаев заболевания коронавирусом.