Работодатели рассказали о готовности платить больше ожиданий соискателей

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Работодатели в России готовы платить на 7% больше, чем указывают соискатели в резюме, заявили в аналитическом центре «Авито Работа».
Работодатели рассказали о готовности платить больше ожиданий соискателей
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

По данным экспертов, средняя зарплата в вакансиях составила 32 тыс. рублей, в резюме — 30 тыс.

Больше всего себя недооценивают строители, которые хотели бы получать 28 тыс. рублей в месяц при готовности работодателей платить им 45 тыс.

Второе место занимают медики — 25 тыс. и 35 тыс. соответственно.

Средняя зарплата в вакансиях, не требующих специальных навыков, для студентов и соискателей без опыта достигает 28 тыс. рублей. Кандидаты запрашивают 20 тыс.

Ранее ведущий эксперт Института современного развития, экономист, автор рубрики «Финансы и инвестиции» в журнале Forbes Никита Масленников в беседе с URA.RU оценил влияние ситуации с коронавирусом на российские компании.

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