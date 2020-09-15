Работодатели рассказали о готовности платить больше ожиданий соискателей

Работодатели в России готовы платить на 7% больше, чем указывают соискатели в резюме, заявили в аналитическом центре «Авито Работа».

Об этом сообщает газета «Известия».

По данным экспертов, средняя зарплата в вакансиях составила 32 тыс. рублей, в резюме — 30 тыс.

Больше всего себя недооценивают строители, которые хотели бы получать 28 тыс. рублей в месяц при готовности работодателей платить им 45 тыс.

Второе место занимают медики — 25 тыс. и 35 тыс. соответственно.

Средняя зарплата в вакансиях, не требующих специальных навыков, для студентов и соискателей без опыта достигает 28 тыс. рублей. Кандидаты запрашивают 20 тыс.

Ранее ведущий эксперт Института современного развития, экономист, автор рубрики «Финансы и инвестиции» в журнале Forbes Никита Масленников в беседе с URA.RU оценил влияние ситуации с коронавирусом на российские компании.