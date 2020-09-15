Нарышкин прокомментировал ситуацию с Навальным

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Директор СВР Сергей Нарышкин прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным.
Нарышкин прокомментировал ситуацию с Навальным
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, российские врачи в Омске провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в организме.

«Эти исследования проводились на самом современном оборудовании, по самым жёстким медицинским протоколам», — сказал он. 

Нарышкин отметил, что на тот момент, когда Навальный вылетал из России в Германию, в его организме не было отравляющих веществ.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России направила дополнительный запрос о правовой помощи в компетентные органы юстиции Германии по делу Алексея Навального.

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