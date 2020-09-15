В иркутской больнице рассказали о программе реабилитации для переболевших COVID-19

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В иркутской больнице №8 рассказали о программе реабилитации для переболевших COVID-19.
В иркутской больнице рассказали о программе реабилитации для переболевших COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

Программа составлена на основании рекомендаций Минздрава России и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), при поддержке специалистов Иркутской медицинской академии последипломного образования.

«Программа стартовала в августе, и начали мы, вооружившись телефонными трубками. Со всеми, кто переболел, провели просветительскую работу: рассказали о грозных последствиях коронавируса, расспросили о самочувствии, пригласили пройти реабилитацию», — заявила научный руководитель разработки, заместитель главного врача по поликлинической работе Евгения Бабанская.

Как отметила врач-физиотерапевт Людмила Грицких, методы физиотерапии проверены временем и практически не имеют противопоказаний.

Также проходят занятия по лечебной физкультуре. По словам заведующей отделением, врача-реабилитолога Нины Сивун, наращивать нагрузку следует постепенно.

Ранее начальник терапевтической службы тюменской Областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва в беседе с URA.RU оценила возможность второй волны COVID-19.

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