Ещё в четырёх регионах России завершился единый день голосования

Выборы в рамках единого дня голосования завершились в Иркутской и Амурской областях, Якутии и Забайкальском крае, передаёт ТАСС со ссылкой на избирательные комиссии регионов.

В Якутии, Забайкалье и Амурской области проходили муниципальные выборы.

В Якутии явка на 18:00 (12:00 мск) составляла 38,85%.

В Иркутской области также проходили выборы главы региона.

На пост претендовали представитель ЛДПР Андрей Духовников, Лариса Егорова от «Справедливой России», Михаил Щапов от КПРФ, Геннадий Щадов, представляющий Коммунистическую партию социальной справедливости, и врио губернатора Игорь Кобзев.

По данным на 18:00 (13:00 мск), явка в Приангарье составила 30,33%.

Ранее в ЦИК сообщили, что самая высокая явка на выборах губернаторов в субъектах России зафиксирована в Еврейской автономной области.

После обработки 2,72% протоколов на выборах в ЕАО лидирует врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн с 89,31% голосов.