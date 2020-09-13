Ещё в четырёх регионах России завершился единый день голосования

Короткая ссылка
Выборы в рамках единого дня голосования завершились в Иркутской и Амурской областях, Якутии и Забайкальском крае, передаёт ТАСС со ссылкой на избирательные комиссии регионов.
Ещё в четырёх регионах России завершился единый день голосования
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

В Якутии, Забайкалье и Амурской области проходили муниципальные выборы.

В Якутии явка на 18:00 (12:00 мск) составляла 38,85%.

В Иркутской области также проходили выборы главы региона.

На пост претендовали представитель ЛДПР Андрей Духовников, Лариса Егорова от «Справедливой России», Михаил Щапов от КПРФ, Геннадий Щадов, представляющий Коммунистическую партию социальной справедливости, и врио губернатора Игорь Кобзев.

По данным на 18:00 (13:00 мск), явка в Приангарье составила 30,33%.

Ранее в ЦИК сообщили, что самая высокая явка на выборах губернаторов в субъектах России зафиксирована в Еврейской автономной области.

После обработки 2,72% протоколов на выборах в ЕАО лидирует врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн с 89,31% голосов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить