В Иркутской области сообщили о явке на выборах главы региона

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В Иркутской области явка избирателей на выборах губернатора региона, по данным на 10:00 местного времени (05:00 мск), составила 17,15%, включая данные досрочного голосования 11 и 12 сентября.
В Иркутской области сообщили о явке на выборах главы региона
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на председателя облизбиркома Илью Дмитриева.

По его словам, 11 и 12 сентября на выборы пришли примерно по 8% избирателей. В общей сложности в досрочном голосовании приняли участие 297 тыс. избирателей.

«На сегодня до 10:00 проголосовало 17,15%. [Это] 319 тыс. 517 избирателей», — заявил Дмитриев.

Численность избирателей в регионе по данным на 1 июля составляет более 1,85 млн человек. 

Ранее сообщалось, что явка избирателей на выборах губернатора Камчатского края на момент 12:00 по местному времени составила более 29%.

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