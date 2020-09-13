В Иркутской области сообщили о явке на выборах главы региона
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на председателя облизбиркома Илью Дмитриева.
По его словам, 11 и 12 сентября на выборы пришли примерно по 8% избирателей. В общей сложности в досрочном голосовании приняли участие 297 тыс. избирателей.
«На сегодня до 10:00 проголосовало 17,15%. [Это] 319 тыс. 517 избирателей», — заявил Дмитриев.
Численность избирателей в регионе по данным на 1 июля составляет более 1,85 млн человек.
Ранее сообщалось, что явка избирателей на выборах губернатора Камчатского края на момент 12:00 по местному времени составила более 29%.