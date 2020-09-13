Явка на выборах губернатора Камчатки составляет более 29%
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«29,18 % от числа избирателей, зарегистрированных на территории Камчатского края, приняли участие в голосовании по состоянию на 12 часов», — говорится в сообщении правительства региона.
Отмечается, что на территории края работают 188 избирательных участков.
Голосование будет длится до 20:00.
Ранее сообщалось, что единый день голосования пройдёт в России 13 сентября, более 56 тыс. участков будут открыты по всей стране.