Явка на выборах губернатора Камчатки составляет более 29%

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Явка избирателей на выборах губернатора Камчатского края на момент 12:00 по местному времени составила более 29%.
Явка на выборах губернатора Камчатки составляет более 29%
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«29,18 % от числа избирателей, зарегистрированных на территории Камчатского края, приняли участие в голосовании по состоянию на 12 часов», — говорится в сообщении правительства региона.

Отмечается, что на территории края работают 188 избирательных участков.

Голосование будет длится до 20:00.

Ранее сообщалось, что единый день голосования пройдёт в России 13 сентября, более 56 тыс. участков будут открыты по всей стране.

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