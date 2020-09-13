ЦИК назвала регионы с самой высокой явкой на выборах губернаторов

Самая высокая явка на выборах губернаторов в субъектах России на данный момент отмечается в Еврейской автономной области, где проголосовали 66,87% жителей, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные Центризбиркома.

Участки в ЕАО закроются в 13:00 мск.

Кроме того, явка на выборах главы Татарстана составляет 54,10%, на выборах губернатора Тамбовской области — 49,45%.

В Краснодарском крае явка на выборах губернатора составляет 46,28%, в Пензенской области — 41,18%.

Самая низкая на текущий момент зафиксирована на выборах губернаторов в Костромской (16,12%) и Смоленской областях (16,13%), а также на выборах глав Коми (16,92%) и Архангельской области (16,83%).

Ранее сообщалось, что в Татарстане зафиксирована самая высокая явка (56,64%) на дополнительных выборах депутатов Госдумы.

В 11:00 мск единый день голосования завершился на Камчатке, где проходят выборы губернатора, и на Чукотке, где выбирают глав и депутатов в шести населённых пунктах.