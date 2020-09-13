ЦИК назвала регионы с самой высокой явкой на выборах губернаторов
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- РИА Новости
Участки в ЕАО закроются в 13:00 мск.
Кроме того, явка на выборах главы Татарстана составляет 54,10%, на выборах губернатора Тамбовской области — 49,45%.
В Краснодарском крае явка на выборах губернатора составляет 46,28%, в Пензенской области — 41,18%.
Самая низкая на текущий момент зафиксирована на выборах губернаторов в Костромской (16,12%) и Смоленской областях (16,13%), а также на выборах глав Коми (16,92%) и Архангельской области (16,83%).
Ранее сообщалось, что в Татарстане зафиксирована самая высокая явка (56,64%) на дополнительных выборах депутатов Госдумы.
В 11:00 мск единый день голосования завершился на Камчатке, где проходят выборы губернатора, и на Чукотке, где выбирают глав и депутатов в шести населённых пунктах.