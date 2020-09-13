ЦИК назвала регионы с самой высокой и низкой явкой на довыборах в ГД
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- РИА Новости
Речь идёт о Нижнекамском одномандатном избирательном округе в Татарстане и Ярославском одномандатном округе.
При этом явка по Лермонтовскому одномандатному округу в Пензенской области на указанное время составила 34,14%, а по Сеймскому одномандатному округу в Курской области — 25,86%.
13 сентября в России проходит единый день голосования, по итогам которого будут замещены более 78 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.
Выборы высших должностных лиц пройдут в 20 российских регионах.
Председатель Фонда развития гражданского общества политтехнолог Константин Костин в интервью ФАН прокомментировал нынешнюю избирательную кампанию в России.