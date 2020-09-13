ЦИК назвала регионы с самой высокой и низкой явкой на довыборах в ГД

В Татарстане по данным на 09:50 мск зафиксирована самая высокая явка (56,64%) на дополнительных выборах депутатов Госдумы. Самая низкая явка (10,43%) в то же время отмечена в Ярославской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК России.

Речь идёт о Нижнекамском одномандатном избирательном округе в Татарстане и Ярославском одномандатном округе.

При этом явка по Лермонтовскому одномандатному округу в Пензенской области на указанное время составила 34,14%, а по Сеймскому одномандатному округу в Курской области — 25,86%.

13 сентября в России проходит единый день голосования, по итогам которого будут замещены более 78 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

Выборы высших должностных лиц пройдут в 20 российских регионах.

Председатель Фонда развития гражданского общества политтехнолог Константин Костин в интервью ФАН прокомментировал нынешнюю избирательную кампанию в России.