ЦИК назвала регионы, где пройдёт онлайн-голосование на довыборах в Думу
- РИА Новости
Булаев рассказал, что ЦИК, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и «Ростелеком» приняли решение «попытаться продолжить в этом направлении работу по организации использования дистанционного электронного голосования».
«У нас довыборы депутатов Госдумы в четырёх округах, у нас большие выборы заксобраний регионов и высших должностных лиц», — сообщил он.
Он заявил, что в ЦИК приняли решение, что «было бы неплохо попробовать новое направление — довыборы в Госдуму».
Булаев пояснил, что для того, «чтобы задача была точно решена, взяли два округа, в которых нет иных больших выборов, — это Курская и Ярославская области».
«Мы хотим отработать новые направления, новую программу и положить начало созданию нового программно-технического комплекса», — добавил он.
Ранее сообщалось, что ЦИК планирует проведение эксперимента по электронному дистанционному голосованию в двух регионах в сентябре.