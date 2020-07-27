ЦИК назвала регионы, где пройдёт онлайн-голосование на довыборах в Думу

Короткая ссылка
Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что в Ярославской и Курской областях намерены задействовать технологию дистанционного электронного голосования на дополнительных выборах депутатов Госдумы в сентябре, передаёт ТАСС.
ЦИК назвала регионы, где пройдёт онлайн-голосование на довыборах в Думу
  • РИА Новости

Булаев рассказал, что ЦИК, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и «Ростелеком» приняли решение «попытаться продолжить в этом направлении работу по организации использования дистанционного электронного голосования».

«У нас довыборы депутатов Госдумы в четырёх округах, у нас большие выборы заксобраний регионов и высших должностных лиц», — сообщил он.

Он заявил, что в ЦИК приняли решение, что «было бы неплохо попробовать новое направление — довыборы в Госдуму».

Булаев пояснил, что для того, «чтобы задача была точно решена, взяли два округа, в которых нет иных больших выборов, — это Курская и Ярославская области».

«Мы хотим отработать новые направления, новую программу и положить начало созданию нового программно-технического комплекса», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ЦИК планирует проведение эксперимента по электронному дистанционному голосованию в двух регионах в сентябре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить