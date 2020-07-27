ЦИК назвала регионы, где пройдёт онлайн-голосование на довыборах в Думу

Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что в Ярославской и Курской областях намерены задействовать технологию дистанционного электронного голосования на дополнительных выборах депутатов Госдумы в сентябре, передаёт ТАСС.

Булаев рассказал, что ЦИК, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и «Ростелеком» приняли решение «попытаться продолжить в этом направлении работу по организации использования дистанционного электронного голосования».

«У нас довыборы депутатов Госдумы в четырёх округах, у нас большие выборы заксобраний регионов и высших должностных лиц», — сообщил он.

Он заявил, что в ЦИК приняли решение, что «было бы неплохо попробовать новое направление — довыборы в Госдуму».

Булаев пояснил, что для того, «чтобы задача была точно решена, взяли два округа, в которых нет иных больших выборов, — это Курская и Ярославская области».

«Мы хотим отработать новые направления, новую программу и положить начало созданию нового программно-технического комплекса», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ЦИК планирует проведение эксперимента по электронному дистанционному голосованию в двух регионах в сентябре.