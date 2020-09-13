Единый день голосования завершился в ЕАО, Приморье и Хабаровском крае

Единый день голосования завершился в Еврейской автономной области (ЕАО), где проходили выборы губернатора, а также в Приморском и Хабаровском краях, где выбирали депутатов и глав районов и поселений.

Об этом сообщили ТАСС в региональных избирательных комиссиях.

По данным ЦИК, после обработки 2,72% протоколов лидирует врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн с 89,31% голосов.

На втором месте — кандидат от «Справедливой России» Владимир Дудин с 3,05%, на третьем — представляющий Коммунистическую партию социальной справедливости Александр Крупский с 2,67%.

В Хабаровском крае проводились 30 избирательных кампаний, в том числе дополнительные выборы депутата законодательной думы края по Тополевскому одномандатному избирательному округу №4.

В Приморье завершились выборы в органы местного самоуправления и довыборы депутата законодательного собрания по десятому округу.

Ранее сообщалось, что единый день голосования завершился на Камчатке и Чукотке.

Врио главы Камчатского края Владимир Солодов набирает 79,49% на выборах губернатора после обработки 30,38% протоколов.