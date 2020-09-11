Учёные в России нашли аналог ИВЛ при лечении пациентов с коронавирусом

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Ингаляции гелий-кислородной смесью на фоне развивающейся пневмонии при коронавирусной инфекции COVID-19 превосходят по эффективности искусственную вентиляцию лёгких, рассказал президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.
Учёные в России нашли аналог ИВЛ при лечении пациентов с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«Система апробирована на базе республиканской в Коми больнице. У нас было 50 человек. Из 50 все выжили, это были тяжёлые больные. Одного только перевели на аппарат искусственной вентиляции лёгких», — цитирует его РИА Новости.

По словам Черешнева, данный опыт показал положительный результат, и в настоящее время начато более широкое производство аппаратов для таких ингаляций.

Он также пояснил, что искусственная вентиляция лёгких даёт довольно тяжёлую нагрузку на организм, в то время как гелий-кислородная подогреваемая до 90-95 градусов смесь оказывается более эффективной.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на опыт медицинских работников Петербурга, Москвы, Тюмени и Сыктывкара писала, что российский препарат «Сурфактант-БЛ», созданный для лечения тяжёлых поражений лёгких, помог снизить смертность среди тяжёлых больных коронавирусом с 80% до 14,3%.

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