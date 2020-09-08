Кардиолог рассказал об опыте борьбы с COVID-19

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов рассказал об опыте борьбы с COVID-19.

«Мы научились обходиться без ИВЛ при 90%-ном поражении лёгких. Людей, у которых сатурация кислорода в крови падает до 60% и даже менее, мы научились выводить без ИВЛ», — цитирует его НТВ.

Кроме того, отметил Бойцов, для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, если иметь в виду грипп, вакцинация — очень важный способ предотвращения осложнений.

Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.