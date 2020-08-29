В Сарове разработан аппарат для лечения пациентов с коронавирусом

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Специалисты из Саровского ядерного центра разработали инновационный аппарат для ингаляционной терапии оксидом азота, который можно использовать для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
В Сарове разработан аппарат для лечения пациентов с коронавирусом
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Нижегородской области.

Отмечается, что аппарат «Тианокс» предназначен для производства, мониторинга и подачи ингаляционного оксида азота пациенту. Согласно оценкам, его повсеместное внедрение поможет увеличить продолжительность жизни в среднем на два с половиной года.

«Уже сейчас проводятся испытания «Тианокса» при лечении больных коронавирусом», — заявил первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

По его словам, специалисты убедились, что у пациентов, подключённых к аппаратам ИВЛ, благодаря данному аппарату выживаемость увеличивалась с 15−16% до 75−76%.

Ранее заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков в эфире телеканала «России 24» назвал возможные сроки регистрации вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

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