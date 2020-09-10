На полярной станции на Северной Земле произошёл пожар

На российской полярной станции на мысе Баранова на Северной Земле произошёл пожар в жилом отсеке.

«8 сентября в 20:30 станционного времени на научно-исследовательском стационаре «Ледовая база мыс Баранова» (архипелаг Северная Земля) произошло возгорание в жилом строении 10», — говорится в сообщении Института Арктики и Антарктики, в ведении которого находится станция.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Тушение проходило в сложных погодных условиях при сильном ветре, 14—18 м/с. В результате пожара жилое строение №10 выгорело практически полностью, утрачены личные вещи пяти сотрудников.

В июне сообщалось, что на станции «Мирный» в Антарктиде произошёл пожар, сгорело несколько лабораторий.