На полярной станции на Северной Земле произошёл пожар

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На российской полярной станции на мысе Баранова на Северной Земле произошёл пожар в жилом отсеке.
На полярной станции на Северной Земле произошёл пожар
  • РИА Новости

«8 сентября в 20:30 станционного времени на научно-исследовательском стационаре «Ледовая база мыс Баранова» (архипелаг Северная Земля) произошло возгорание в жилом строении 10», — говорится в сообщении Института Арктики и Антарктики, в ведении которого находится станция.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Тушение проходило в сложных погодных условиях при сильном ветре, 14—18 м/с. В результате пожара жилое строение №10 выгорело практически полностью, утрачены личные вещи пяти сотрудников.

В июне сообщалось, что на станции «Мирный» в Антарктиде произошёл пожар, сгорело несколько лабораторий.

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