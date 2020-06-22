На станции «Мирный» в Антарктиде произошёл пожар, сгорели несколько лабораторий. Об этом сообщается на сайте Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Как отмечается, инцидент произошёл 21 июня в 16:40 мск.

«На антарктической станции «Мирный» произошло мгновенное возгорание в метеокабинете Дома Радио. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «Дом Радио» сгорел полностью, среди потерь: метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка.

«Из-за ураганного ветра 20-25 м/сек огонь перекинулся на каюткомпанию, но её удалось отстоять. Личный состав был эвакуирован через торцевой противопожарный выход», — подчёркивается в сообщении.

В настоящий момент ведётся работа по ликвидации последствий пожара, создана комиссия по расследованию причин произошедшего.