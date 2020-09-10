В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Тамбовской области выявили 27 случаев COVID-19.
В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

На госпитализации находится 271 человек, из них диагноз пневмония — у 203.

Всего с начала пандемии обследованы 24 720 человек.

Также стало известно, что в Кировской области за сутки выявили 65 случаев COVID-19. Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

В госпиталях проходят лечение 1311 пациентов с коронавирусом, у 1125 из них заболевание протекает с пневмонией.

Ранее в Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, за последние сутки на COVID-19 было обследовано 18 785 человек.

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