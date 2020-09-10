В Петербурге прокомментировали ситуацию с распространением коронавирусной инфекции

В Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, за последние сутки на COVID-19 было обследовано 18 785 человек.

Об этом сообщают «Невские Новости» со ссылкой на данные пресс-службы администрации города.

Под наблюдением медиков сейчас находятся 374 человека. Из них четверо в обсерваторе, 370 — контактные.

В единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, по номеру 122 позвонили 156 человек.

Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.