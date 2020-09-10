В Томской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Томской области зарегистрировали 56 случаев COVID-19. Выписаны 52 выздоровевших.
В Томской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 6203, выздоровевших — 5084.

Также стало известно, что за сутки в Крыму выявили 67 случаев коронавируса, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего в республике зафиксировано 3010 заболевших. Выздоровели 1966, в том числе 25 за последние 24 часа.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в России выписали 5915 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19.

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