В Томской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на стопкоронавирус.рф.
Общее число заболевших в регионе достигло 6203, выздоровевших — 5084.
Также стало известно, что за сутки в Крыму выявили 67 случаев коронавируса, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на региональный Минздрав.
Всего в республике зафиксировано 3010 заболевших. Выздоровели 1966, в том числе 25 за последние 24 часа.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в России выписали 5915 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19.