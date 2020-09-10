За сутки в России ещё 5915 пациентов вылечились от коронавируса

За прошедшие сутки в России выписали 5915 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Всего за время эпидемии в стране от коронавируса излечились 862 373 человека.

Reuters

Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусом. Накануне сообщалось о выписке 6409 излечившихся от COVID-19. Ранее сообщалось, что центр имени Н.Ф. Гамалеи начал маркировать российскую вакцину «Спутник V», предназначенную против коронавирусной инфекции. Маркировка позволит проследить движение каждой упаковки вакцины от производителя до пациента. Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.