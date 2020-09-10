За сутки в России ещё 5915 пациентов вылечились от коронавируса
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Накануне сообщалось о выписке 6409 излечившихся от COVID-19.
Ранее сообщалось, что центр имени Н.Ф. Гамалеи начал маркировать российскую вакцину «Спутник V», предназначенную против коронавирусной инфекции.
Маркировка позволит проследить движение каждой упаковки вакцины от производителя до пациента.
Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.