Роспотребнадзор сообщил об испытаниях вакцины от COVID-19 в «Векторе»
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- РИА Новости
«Сегодня, 08.09.2020, заключительная группа из 20 добровольцев выписана из стационара», — приводит РИА Новости сообщение.
В ведомстве сообщили, что «все 100 добровольцев провакцинированы двукратно и завершили госпитальный 23-дневный этап наблюдения».
«Добровольцы чувствуют себя хорошо», — добавили в Роспотребнадзоре.
В конце августа вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства рассказала об испытаниях вакцины от COVID-19, разработанной Государственным научным центром «Вектор».
Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.