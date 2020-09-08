Роспотребнадзор сообщил об испытаниях вакцины от COVID-19 в «Векторе»

В Роспотребнадзоре сообщили, что выписана заключительная группа добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в центре «Вектор».

«Сегодня, 08.09.2020, заключительная группа из 20 добровольцев выписана из стационара», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве сообщили, что «все 100 добровольцев провакцинированы двукратно и завершили госпитальный 23-дневный этап наблюдения».

«Добровольцы чувствуют себя хорошо», — добавили в Роспотребнадзоре.

В конце августа вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства рассказала об испытаниях вакцины от COVID-19, разработанной Государственным научным центром «Вектор».

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.