В России выявили 5218 новых случаев коронавируса

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За сутки в России выявили 5218 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране выявлено 1 041 007 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.
В России выявили 5218 новых случаев коронавируса
  • Reuters

«За последние сутки в России выявлены 5218 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 1195 случаев (22,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении в Telegram-канале. 

Кроме того, за сутки зафиксировано 142 летальных случая (за весь период скончались 18 135 человек).

Также за сутки из больниц выписаны 6409 излечившихся от COVID-19 (всего выздоровели 856 458 человек).

Накануне сообщалось о выявлении в России 5099 новых случаев COVID-19.

8 сентября мэр Москвы Сергей Собянин выразил сомнение, что в России грядёт вторая волна коронавируса.

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал НСН о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

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