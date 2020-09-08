Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в России
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- РИА Новости
«Я не думаю, что будет вторая волна, по крайней мере, так, как её видят многие эксперты, хотя она, наверное, не исключена в каком-то виде», — цитирует РИА Новости Собянина.
Он выразил уверенность в том, что российская система здравоохранения «сумеет справиться с новыми вызовами без всяких дополнительных серьёзных ограничений».
«По крайней мере, мы так надеемся», — добавил мэр.
Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.