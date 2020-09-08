Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в России

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Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления на Московском финансовом форуме оценил возможность второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в России
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Я не думаю, что будет вторая волна, по крайней мере, так, как её видят многие эксперты, хотя она, наверное, не исключена в каком-то виде», — цитирует РИА Новости Собянина.

Он выразил уверенность в том, что российская система здравоохранения «сумеет справиться с новыми вызовами без всяких дополнительных серьёзных ограничений».

«По крайней мере, мы так надеемся», — добавил мэр. 

Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

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