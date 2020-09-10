В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Удмуртии зафиксировали 64 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Выписаны 13 человек.

За весь период пандемии в республике 3712 проб на коронавирус дали положительный результат. Выздоровели 2855 заболевших.

Также стало известно, что в Ставропольском крае COVID-19 диагностировали ещё у 129 человек. Общее количество заболевших за всё время пандемии достигло 13 258, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Выздоровели за сутки 99 пациентов. Общее число вылечившихся составило 9131.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в России выписали 5915 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19.