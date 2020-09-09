Вирусолог прокомментировал ситуацию с лихорадкой Западного Нила

Заведующий отделом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский прокомментировал ситуацию с лихорадкой Западного Нила.

«Считается, что этот вирус заносят перелётные птицы. Их кусают комары. А потом они могут укусить человека. Некоторые эксперты также связывают появление этого заболевания с переменой климата, из-за которой изменяется состав комариного семейства», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, степень распространения заболевания связана с жизнедеятельностью комаров.

Как отметил Покровский, наступает осень, и активность насекомых исчезнет.

В июле депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с бубонной чумой.