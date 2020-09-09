В Ставропольском крае провели почти 440 тысяч тестов на COVID-19

В Ставропольском крае провели почти 440 тыс. тестов на коронавирус.

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

«Важно помнить, что соблюдение правил профилактики, выполнение рекомендаций медиков поможет защитить ваше здоровье. Пожалуйста, не пренебрегайте этими мерами. Берегите себя и близких», — заявил глава региона.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 218 новых случаев COVID-19 за сутки. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на оперштаб.

В Ленобласти диагноз подтвердился у 35 жителей.

Ранее сообщалось, что на Камчатке отменили режим самоизоляции.