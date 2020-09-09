На Камчатке отменили режим самоизоляции

Введённый из-за COVID-19 режим самоизоляции, в том числе и для групп риска (лиц старше 60 лет), отменён на Камчатке. Соответствующее распоряжение в среду, 9 сентября, подписал врио главы региона Владимир Солодов.

«Режим самоизоляции на территории региона отменён. Снятие ограничений не коснётся прибывающих на Камчатку на работу. Они, как и ранее, должны будут пройти двухнедельный карантин», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте краевого правительства.

Как подчёркивается, на территории края по-прежнему действует масочно-перчаточный режим.

Кроме того, принято решение не допускать функционирование развлекательных учреждений, в том числе кинотеатров и клубов, пока они не пройдут согласование порядка своей работы в условиях сохранения масочного режима с Роспотребнадзором.

В соответствии с поручением Солодова неработающие пенсионеры региона старше 60 лет получат выплату в размере 2 тыс. рублей.

В середине июля Солодов сообщил, что на Камчатке начинается второй этап снятия ограничений.