На Камчатке начинается второй этап снятия ограничений

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Камчатский край переходит ко второму этапу снятия карантинных ограничений, которые были введены из-за ситуации с коронавирусом.
На Камчатке начинается второй этап снятия ограничений
  • РИА Новости

«По согласованию с Роспотребнадзором мы с завтрашнего дня будем переходить к смягчению тех ограничений, которые у нас действуют», — цитирует РИА Новости врио губернатора края Владимира Солодова.

Губернатор отметил, что смягчение мер включит в себя частичное открытие плановой медицинской помощи, возможность прохождения тестирования в аэропорту, а также открытие летних веранд ресторанов.

Он добавил, что соответствующее постановление будет подписано 14 июля.

Как пишет газета «Известия», губернатор Новосибирской области Андрей Травников 13 июля на совещании регионального оперативного штаба по коронавирусу также принял решение о возобновлении работы торговых центров.

«Предлагаю сегодня принять решение о возобновлении торговли непродовольственными товарами во всех магазинах, в том числе в ТРЦ. При этом с обязательным запретом проведения в торгово-развлекательных центрах массовых мероприятий, недопущением открытия ресторанных двориков, фуд-кортов, мест развлечения детей, кинотеатров и так далее», — сказал он.

Травников добавил, что, таким образом, полностью возобновляется работа сферы торговли. Кроме того, с 13 июля начнёт работать дельфинарий.

Ранее сообщалось, что в Калмыкии продлили режим самоизоляции до 26 июля.

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