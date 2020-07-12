В Калмыкии продлили режим самоизоляции до 26 июля

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В Калмыкии продлили режим самоизоляции до 26 июля. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб.
В Калмыкии продлили режим самоизоляции до 26 июля
  • РИА Новости

«Указом главы Калмыкии №174 режим ограничений в Калмыкии продлён до 26 июля включительно», — сообщили в оперштабе.

Отмечается, что по состоянию на 12 июля в Калмыкии зафиксированы 2182 случая коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе 33 за последние сутки. Выздоровели 1299 человек, 30 человек с коронавирусом скончались.

Ранее сообщалось, что в России за сутки зафиксировано 6615 новых носителей коронавирусной инфекции в 84 регионах. Всего в стране выявили 727 162 случая заболевания COVID-19.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

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