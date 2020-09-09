В Крыму прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Крыму зафиксировали 52 случая COVID-19. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов.
В Крыму прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «Крыминформ».

«23 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, четыре — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 25 — при скрининге здорового населения», — заявил Аксёнов.

Всего с начала пандемии в республике выявили 2943 заболевших.

Также стало известно, что в Татарстане зафиксировано 22 новых случая коронавируса, передаёт inkazan.ru со ссылкой на замглавы регионального Роспотребнадзора Любовь Авдонину.

Общее число заболевших достигло 6740.

Ранее сообщалось, что на Камчатке отменили режим самоизоляции.

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