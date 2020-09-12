Названы самые дорогие авиа- и ж/д билеты по России этим летом

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Александра Рыкова
Аналитики сервиса OneTwoTrip выяснили стоимость самых дорогих билетов на самолёт и поезд в России летом 2020 года. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Названы самые дорогие авиа- и ж/д билеты по России этим летом
  • РИА Новости

Стоимость самого дорогого авиабилета этим летом оценивается в 227,4 тыс. рублей. Путешествие было совершено по маршруту из Хабаровска в Москву и обратно.

На втором месте — билет из Москвы во Владивосток и обратно, который стоил 217,3 тыс. рублей.

Замыкает тройку направлений с самыми дорогими авиабилетами маршрут Москва — Анадырь и обратно — 204,5 тыс. рублей.

Самой дорогой поездкой на поезде стал маршрут Москва — Хабаровск, билет на поезд в вагоне класса люкс обошёлся пассажиру в 44 тыс. рублей.

Также сравнительно дорого стоили билеты на поезд из Красноярска в Москву (37,1 тыс. рублей) и из Москвы в Санкт-Петербург (28,5 тыс. рублей).

Ранее были названы самые популярные направления для путешествий осенью этого года среди россиян.

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