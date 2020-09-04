Аналитики зафиксировали рост спроса на билеты на Мальдивы в шесть раз

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Александра Рыкова
Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip зафиксировали резкое повышение интереса россиян к перелётам в Египет, ОАЭ и на Мальдивы, авиасообщение с которыми объявили открытым 3 сентября. Об этом RT рассказали в пресс-службе сервиса.
Аналитики зафиксировали рост спроса на билеты на Мальдивы в шесть раз
  • Pixabay

Так, к вечеру 3 сентября количество поисковых запросов на билеты в ОАЭ возросло в четыре, в Египет — в пять, на Мальдивы — в шесть раз по сравнению с их числом несколькими днями ранее.

Также в OneTwoTrip рассказали, что бюджетнее всего в сентябре можно будет слетать в Каир: цены на авиабилеты в столицу Египта начинаются от 8,8 тыс. рублей.

В Дубай в сентябре можно улететь минимум за 12,5 тыс. рублей.

Дороже всего обойдётся отдых на Мальдивах, отмечают аналитики. В сентябре билет в Мале будет стоить минимум 28 тыс. рублей. 

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении авиасообщения с тремя странами — ОАЭ, Мальдивами и Египтом. 

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