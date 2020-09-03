Туроператоры прокомментировали возобновление авиасообщения с ОАЭ, Мальдивами и Египтом

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В пресс-службе туроператора Tez Tour прокомментировали возобновление авиасообщения с ОАЭ, Мальдивами и Египтом.
Туроператоры прокомментировали возобновление авиасообщения с ОАЭ, Мальдивами и Египтом
  • Pixabay

Об этом сообщает kp.ru.

«На примере открытия авиасообщения с Турцией ждём, что спрос будет очень высоким — путешественники соскучились по солнцу, морю и новым странам. А все три направления входят в список самых востребованных у россиян для пляжного отдыха», — заявили в компании.

Со своей стороны, пиар-директор «Интуриста» Дарья Домостроева выразила мнение, что о массовом туризме при таком числе рейсов речи быть не может.

«Конечно, мы предложим туры с перелётом регулярными рейсами. Но отложенный спрос огромен, он в разы превысит предложение», — отметила она.

Ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма» Александр Осауленко в беседе с Nation News прокомментировал возобновление авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

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