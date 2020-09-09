Во Владивостоке пройдёт таёжная ярмарка

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Во Владивостоке с 19 сентября по 3 октября пройдёт мероприятие «Сделано в Приморье: фестиваль тайги — 2020».
Во Владивостоке пройдёт таёжная ярмарка
  • © Leonid Dubeykovskyi
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Специальной зоной ярмарки станет «медовое» пространство, где при поддержке Союза пчеловодов Приморского края пройдут научно-популярные лекции, дегустации, гастрономические мастер-классы.

Посетители смогут приобрести более 40 наименований чая, натуральных сиропов и разнообразной медовой продукции, начиная от мёда и прополиса и заканчивая медовой косметикой и украшениями для дома.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в подмосковной Коломне 12—13 сентября пройдёт традиционный книжный фестиваль «Антоновские яблоки».

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