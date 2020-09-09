Во Владивостоке пройдёт таёжная ярмарка
- © Leonid Dubeykovskyi
- globallookpress.com
Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
Специальной зоной ярмарки станет «медовое» пространство, где при поддержке Союза пчеловодов Приморского края пройдут научно-популярные лекции, дегустации, гастрономические мастер-классы.
Посетители смогут приобрести более 40 наименований чая, натуральных сиропов и разнообразной медовой продукции, начиная от мёда и прополиса и заканчивая медовой косметикой и украшениями для дома.
Ранее телеканал «360» сообщил, что в подмосковной Коломне 12—13 сентября пройдёт традиционный книжный фестиваль «Антоновские яблоки».