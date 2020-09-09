Во Владивостоке пройдёт таёжная ярмарка

Во Владивостоке с 19 сентября по 3 октября пройдёт мероприятие «Сделано в Приморье: фестиваль тайги — 2020».

© Leonid Dubeykovskyi

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Об этом сообщает ИА PrimaMedia. Специальной зоной ярмарки станет «медовое» пространство, где при поддержке Союза пчеловодов Приморского края пройдут научно-популярные лекции, дегустации, гастрономические мастер-классы. Посетители смогут приобрести более 40 наименований чая, натуральных сиропов и разнообразной медовой продукции, начиная от мёда и прополиса и заканчивая медовой косметикой и украшениями для дома. Ранее телеканал «360» сообщил, что в подмосковной Коломне 12—13 сентября пройдёт традиционный книжный фестиваль «Антоновские яблоки».