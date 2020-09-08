В Общественной палате прокомментировали идею длинных новогодних каникул

Председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок прокомментировала идею длинных новогодних каникул.

«Это связано с календаризацией. 31 декабря 2020-го выпадает на четверг. А десятидневные каникулы заканчиваются 10 января следующего года, в воскресенье. Это удобно и для работодателей, и для работников», — заявила она в беседе со «Взглядом».

По её словам, 31 декабря 2021 года выпадает на пятницу, и логично сделать его выходным.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU высказал мнение о недопустимости десятидневных новогодних праздников в нынешних экономических условиях.