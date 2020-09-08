Диетолог оценила необходимость белковых продуктов

Эксперт Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета, врач-диетолог Наталья Пугачёва оценила необходимость белковых продуктов.

«Знаю по опыту, что к белковым продуктам отношение не самое серьёзное. На самом деле потребность в белке у человека старшего возраста возрастает по сравнению с молодёжью и лицами среднего возраста», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, важно, чтобы с возрастом поступление белка с пищей росло, так как нужно поддерживать мышечную массу.

Пугачёва рекомендует употреблять животный белок, в том числе мясо, рыбу, яйца, молочные продукты.

«И ориентируйтесь на щадящий способ приготовления. Жареное мясо, запечённое на гриле, даже запечённое в духовке, образуя корочку, превращает белок в неперевариваемый», — уточнила она.

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