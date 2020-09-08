В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Севастополе лабораторно подтвердили 12 новых случаев заболевания COVID-19, заявили в пресс-службе городского правительства.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Все заболевшие — местные жители в возрасте от 36 до 80 лет. Одна женщина вернулась из поездки в другой регион.

Всего с начала года в городе зарегистрировали 590 случаев коронавирусной инфекции.

Также стало известно, что в Кировской области за последние 24 часа выявили 60 заболевших. Об этом информирует progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего с начала наблюдения в области зафиксировано 7159 случаев COVID-19.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что первая волна коронавирусной инфекции COVID-19 «не завершилась и продолжает увеличиваться число новых случаев».