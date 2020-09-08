Эпидемиолог заявил, что первая волна COVID-19 в России не завершилась

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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что первая волна коронавирусной инфекции COVID-19 «не завершилась и продолжает увеличиваться число новых случаев».
Эпидемиолог заявил, что первая волна COVID-19 в России не завершилась
  • Reuters

«О какой тут второй волне можно говорить, когда первая не завершилась и продолжает увеличиваться число новых случаев», — цитирует РИА Новости Брико.

Он заявил, что «сентябрь — это люди к жизни вернулись после отпусков, формирование организованных коллективов в школах, высших учебных заведениях и так далее, это должно сопровождаться неким увеличением заболеваемости».

При этом эпидемиолог отметил, что «не будет уже повтора того, что было весной, и мероприятия будут точечно производиться в отношении коллективов, где это будет зафиксировано».

Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

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