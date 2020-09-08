Иммунолог оценил вероятность новой пандемии после COVID-19

Врач-иммунолог Анатолий Суслов оценил вероятность новой пандемии после COVID-19.

В беседе с Nation News он выразил мнение, что к ситуации придётся привыкать, так как коронавирус сам по себе склонен к мутации, уже известны несколько вариантов с разной степенью агрессивности.

Как считает эксперт, необходимо разрабатывать препараты широкого спектра.

«Такое лекарство стимулирует иммунитет и вообще защитные механизмы организма в целом. Это направление, которое зародилось у нас в России и успешно действовало последние десятилетия», — сказал он.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки в России выявили 5099 случаев COVID-19.