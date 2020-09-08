Ефремова отправят на карантин в СИЗО

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве заявили, что актёр Михаил Ефремов, осуждённый на восемь лет лишения свободы по делу о смертельном ДТП, отправится на карантин в следственный изолятор.

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РИА Новости

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства. «В соответствии с приговором Пресненского районного суда Москвы Ефремов направлен в один из московских следственных изоляторов. При поступлении в СИЗО он пройдёт первичный медицинский осмотр и будет помещён в камеру карантинного отделения», — отметили во ФСИН. 8 сентября суд признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Также с артиста взыскали 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего в аварии.