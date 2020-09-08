Суд сохранил за Ефремовым все его госнаграды

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Судья Пресненского суда Елена Абрамова, вынося приговор по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, приняла решение не лишать артиста его государственных наград.
Суд сохранил за Ефремовым все его госнаграды
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Как указывает агентство, награды, положительные характеристики и наличие несовершеннолетних детей стали по делу смягчающими обстоятельствами.

8 сентября суд признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Также с артиста взыскали 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего в аварии.

Вместе с этим суд назначил Ефремову трёхлетний запрет на управление автомобилем после освобождения. 

8 июня в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице. Согласно экспертизе, артист находился в состоянии алкогольного опьянения

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