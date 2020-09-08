Суд приговорил Ефремова к 8 годам лишения свободы

Суд высказался о возможном вмешательстве хакеров в ДТП с Ефремовым

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Судья Пресненского суда Елена Абрамова, вынося решение по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, высказалась о возможном вмешательстве хакеров или «сгустков энергии» в аварию.
Суд высказался о возможном вмешательстве хакеров в ДТП с Ефремовым
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам судьи, эксперт, высказавший подобные версии произошедшего, «не вызывает у суда доверия».

«Доводы специалиста, указавшего на возможное внешнее вмешательство в управление автомобилем хакеров через спутник, не вызывают у суда доверия. Руль и тормозная система автомобиля изучены, неисправностей не было», — отметила она.

Ранее адвокат Эльман Пашаев, представляющий Ефремова в суде, указал, что считает, что экспертиза незаслуженно обошла стороной версию перехвата хакерами управления машиной.

8 сентября суд признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП.

8 июня в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице. Согласно экспертизе, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.

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