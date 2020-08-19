Адвокат Ефремова допустил причастность хакеров к ДТП с участием актёра

Адвокат Эльман Пашаев считает, что в автотехнической экспертизе ДТП с участием его подзащитного, актёра Михаила Ефремова, незаслуженно обошли стороной версию перехвата хакерами управления машиной. Об этом он заявил в отзыве, который представил Пресненскому суду Москвы.

По его словам, не исследована электроника транспортного средства.

Юрист отметил, что «не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования».

«В сети всё чаще появляется информация, что хакеры влияют на управление автомобилем», — цитирует Пашаева РИА Новости.

Кроме того, он указал на необходимость изучить, когда был залит асфальт, каков коэффициент сцепления, какими реагентами обработана дорога, есть ли колея, а также статистику неисправностей автомобиля.

В среду, 19 августа, свои доказательства представляет защита артиста. Первым свидетелем выступил его коллега Никита Высоцкий.

Процесс прерывался из-за лжеминирования.