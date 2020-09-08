Суд посчитал, что Ефремов не признал свою вину в ДТП

Судья Пресненского суда Елена Абрамова, вынося решение по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, исходила из того, что артист не признал свою вину в произошедшей аварии.

Об этом сообщает РИА Новости.

«При рассмотрении дела Ефремов заявил, что вину в совершении преступления не совершал... тем не менее она подтверждается исследованными в суде доказательствами», — сказала она.

Ранее Ефремов неоднократно менял позицию по поводу признания своей вины в произошедшем. Вскоре после аварии он заявил, что признаёт себя виновным, позднее он опроверг свою виновность, а 3 сентября вновь заявил, что признаёт свою вину в ДТП, в результате которого погиб человек.

8 сентября суд признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП.

8 июня в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице. Согласно экспертизе, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.