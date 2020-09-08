Суд посчитал, что Ефремов не признал свою вину в ДТП
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«При рассмотрении дела Ефремов заявил, что вину в совершении преступления не совершал... тем не менее она подтверждается исследованными в суде доказательствами», — сказала она.
Ранее Ефремов неоднократно менял позицию по поводу признания своей вины в произошедшем. Вскоре после аварии он заявил, что признаёт себя виновным, позднее он опроверг свою виновность, а 3 сентября вновь заявил, что признаёт свою вину в ДТП, в результате которого погиб человек.
8 сентября суд признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП.
8 июня в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице. Согласно экспертизе, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.