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В СПЧ прокомментировали предложение сделать 31 декабря 2021 года выходным

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Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев прокомментировал предложение сделать 31 декабря 2021 года выходным днём.
В СПЧ прокомментировали предложение сделать 31 декабря 2021 года выходным
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«31 декабря многие готовятся к Новому году и уже отдыхают. Это логично, это понятно», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Вместе с тем, Фадеев считает, что акцент нужно делать не в сторону выходных, а в сторону оплачиваемой работы.

Как отметил эксперт, людям необходимо больше работы за хорошую зарплату.

Минтруд России подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января.

В июне глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.

Председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике и трудовым отношениям Наталья Починок в беседе с газетой «Взгляд» заявила, что это достаточно странное предложение.

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