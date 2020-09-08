Ефремов прибыл в суд на оглашение приговора

Актёр Михаил Ефремов прибыл в Пресненский суд на оглашение приговора по делу о ДТП со смертельным исходом.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как указывает агентство, его доставили на машине ФСИН в сопровождении сотрудников ведомства.

8 сентября судья должна огласить Ефремову приговор.

Ранее адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Ефремова, рассказал, на какой срок, по его мнению, суд может отправить его клиента в колонию.

3 сентября Ефремов в суде заявил, что признаёт свою вину в ДТП, в результате которого погиб человек. Авария произошла в июне в центре Москвы.

Прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии.