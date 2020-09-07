Пашаев назвал возможный срок заключения Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, рассказал в эфире Первого канала, на какой срок, по его мнению, суд может отправить его клиента в колонию.

«Нам ясно, что будет реальный срок. Мы это знали с первых дней... Я говорил, шесть-восемь лет спокойно получишь», — цитирует его РИА Новости.

3 сентября Ефремов в суде заявил, что признаёт свою вину в ДТП, в результате которого погиб человек. Авария произошла в июне в центре Москвы.

Прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии. В свою очередь, защита просит назначить актёру «справедливый приговор», который не связан с лишением свободы.

Приговор огласят 8 сентября.