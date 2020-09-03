Прокурор попросил для Ефремова 11 лет колонии
- РИА Новости
«Прошу признать подсудимого виновным... и назначить ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на три года», — заявила прокурор в Пресненском суде Москвы.
Ранее Ефремов признал вину.
8 июня актёр на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице. Согласно экспертизе, артист находился в состоянии алкогольного опьянения. ДТП произошло в центре Москвы.