Прокурор попросил для Ефремова 11 лет колонии

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Прокурор попросил приговорить актёра Михаила Ефремова к 11 годам колонии по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщает Интерфакс.
Прокурор попросил для Ефремова 11 лет колонии
  • РИА Новости

«Прошу признать подсудимого виновным... и назначить ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на три года», — заявила прокурор в Пресненском суде Москвы.

Ранее Ефремов признал вину.

8 июня актёр на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице. Согласно экспертизе, артист находился в состоянии алкогольного опьянения. ДТП произошло в центре Москвы.

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