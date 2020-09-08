Ефремов отправился в суд на оглашение приговора
- РИА Новости
Сегодня судья должна огласить Ефремову приговор.
Ранее адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, рассказал, на какой срок, по его мнению, суд может отправить его клиента в колонию.
3 сентября Ефремов в суде заявил, что признаёт свою вину в ДТП, в результате которого погиб человек. Авария произошла в июне в центре Москвы.
Прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии.