Ефремов отправился в суд на оглашение приговора

Актёр Михаил Ефремов отправился в Пресненский суд на оглашение приговора по делу о ДТП со смертельным исходом. Как сообщает РИА Новости, в руках Ефремова только папка с документами.

Сегодня судья должна огласить Ефремову приговор.

Ранее адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, рассказал, на какой срок, по его мнению, суд может отправить его клиента в колонию.

3 сентября Ефремов в суде заявил, что признаёт свою вину в ДТП, в результате которого погиб человек. Авария произошла в июне в центре Москвы.

Прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии.